Москва10 окт Вести.Основные причины переедания – это неправильное питание и нарушение вкусовых привычек с детства. Об этом в комментарии для ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что слабая воля или гормональные нарушения лишь частично объясняют глобальную проблему, а также призвал людей не заблуждаться, что причиной ожирения стали отклонения в показателях грелина и лептина.

Я лично не видел за 40 лет своего врачебного опыта ни одного человека, который наел себе ожирение настоящее, потому что у него какая-то в мозгу опухоль, в надпочечниках, в почках или диабет. Все это – нарушение вкусовых привычек с детства. Все это – неправильное питание, все это – работа нашего, как сегодня выявилось, микробиома. Все это – неправильное питание, [которое] изначально развивает в себе нечувствительность к инсулину, который лежит в основе диабета, увеличения веса, сердечных болезней, онкологии заявил Мясников

Врач считает, что на вкусовые привычки людей серьезно повлияло развитие пищевой индустрии. Так, отметил Мясников, раньше еда не была доступна на каждом шагу, а теперь достаточно "протянуть руку" или заказать доставку.

Пищевая индустрия делает еду более доступной географически. Она делает большие порции. Она делает еду вкуснее. Она кладет больше соли, больше сахара, больше жиров, больше усилителей вкуса. Ничего личного, только бизнес. Вот это модель того, как нас сегодня пищевая промышленность использует. Им ничего не интересно, кроме денег. Пищевая промышленность убивает больше людей, чем алкоголь и курение вместе взятые добавил он

При этом доктор не видит выхода в переподчинении пищевой индустрии Минздраву, так как уверен, что еда станет недоступно дорогой. Он предлагает бороться с перееданием и вредной пищей здравым смыслом.

Не выходите на улицу голодными, потому все, что вы можете купить за деньги, то, что вы можете взять и положить в рот готовое, все вредно: мороженое, шоколадный батончик, конфета, хот-дог, колбаска, булочка… Поэтому, когда вы думаете: "Я поем где-нибудь", – вот где-нибудь вы поедите гадость, которая принесет вред вашему здоровью и вашему облику. Хоть, я не знаю, гречневой каши наешьтесь дома, чтобы не кидаться потом вот на это все предложил Мясников

Ранее он заявил, что на старение кожи влияют солнце, курение, а также неправильное питание. Врач добавил, что ночное переедание – одна из главных причин отечности.