Минздрав России сообщил о пандемии диабета Минздрав: в России началась неинфекционная пандемия диабета

Москва2 окт Вести.Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии, прирост обеспечивают пациенты второго типа, сообщили ТАСС в ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава РФ.

Специалисты характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек, в основном, прирост обеспечивает сахарный диабет II типа говорится в сообщении

Уточняется, что сахарный диабет II типа чаще всего появляется у людей с ожирением.

Ранее Геннадий Онищенко назвал симптомы диабета у детей и призвал проходить диспансеризацию.