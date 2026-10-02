Москва2 октВести.Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии, прирост обеспечивают пациенты второго типа, сообщили ТАСС в ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава РФ.
Специалисты характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек, в основном, прирост обеспечивает сахарный диабет II типаговорится в сообщении
Уточняется, что сахарный диабет II типа чаще всего появляется у людей с ожирением.
Ранее Геннадий Онищенко назвал симптомы диабета у детей и призвал проходить диспансеризацию.