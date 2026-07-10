Голикова: 37% взрослых россиян страдают от "болезней-всадников" Голикова перечислила четыре группы заболеваний, поражающих почти 40% населения

Москва10 июл Вести.Почти 40% взрослого населения страны страдают так называемыми "болезнями-всадниками". Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В ходе пленарной сессии II Форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве Голикова перечислила четыре группы заболеваний. К ним она отнесла онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа и нейродегенеративные расстройства.

Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали, – "болезни-всадники"… В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны сообщила Голикова

Вице-премьер отметила, что эта статистика не должна восприниматься как повод для отчаяния, поскольку такие болезни не развиваются внезапно. Для их возникновения требуется большой временной промежуток, подчеркнула она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как можно выявить предрасположенность к болезни. Он обратил внимание, что гражданам сегодня доступны центры, в которых можно получить консультацию по здоровому образу жизни и долголетию.