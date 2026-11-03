Хирург предупредил об опасности острой боли в животе Врач Корниенко назвал перитонит возможным последствием промедления с лечением

Москва3 ноя Вести.Острая боль в животе может указывать на состояние, требующее экстренной операции, а промедление с медицинской помощью грозит развитием сепсиса и смертью. Об этом NEWS.ru рассказал хирург Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Игорь Корниенко.

По словам специалиста, боль является сигналом организма о возможном повреждении внутренних органов. При этом прием обезболивающих без обращения к врачу может затруднить диагностику и скрыть симптомы заболевания, отметил врач.

Самый опасный вид боли – это острая. Она заключается в хирургической патологии, которая требует экстренного вмешательства. Спасти человека при острой боли в животе может только врач. Терпеть ее нельзя. В лучшем случае пациента ждет перитонит, в худшем – сепсис и смерть рассказал Корниенко

Ранее кардиолог Екатерина Паукова объяснила, на что может указывать боль в челюсти. По ее словам, подобный симптом зачастую означает инфаркт миокарда.