Кардиолог предупредила, что боль в челюсти может указывать на инфаркт Кардиолог Паукова: боль в челюсти – один из симптомов инфаркта

Москва2 ноя Вести.Боль в челюсти может быть одним из признаков инфаркта миокарда, а в некоторых случаях – единственным его проявлением. Об этом рассказала в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова.

Отмечается, что такой симптом связан с так называемой отраженной болью. При недостаточном поступлении крови и кислорода к сердечной мышце болевые сигналы могут распространяться не только на грудную клетку, но и на другие участки тела, включая челюсть, зубы и шею.

Важно подчеркнуть, что в некоторых случаях боль в челюсти может быть единственным симптомом инфаркта миокарда. На возможное сердечное происхождение боли в челюсти может указывать ее характер: она способна быть разлитой, давящей или жгучей, без четкой локализации рассказала специалист

Паукова отметила, что такая боль обычно не проходит после приема обезболивающих препаратов или стоматологических процедур, сохраняется в состоянии покоя и может усиливаться при физической нагрузке или эмоциональном стрессе. Среди сопутствующих признаков инфаркта врач назвала одышку, холодный пот, тошноту, головокружение, сильную слабость, а также дискомфорт или ощущение давления за грудиной.

К факторам риска развития инфаркта специалист отнесла возраст старше 40 лет, курение, в том числе электронных сигарет, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, артериальную гипертензию и перенесенные сердечно-сосудистые заболевания, например инсульт.