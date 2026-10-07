Диетолог Мухина: резкое похудение может привести к проблемам с сердцем

Эксперт предупредила об опасности резкого похудения Диетолог Мухина: резкое похудение может привести к проблемам с сердцем

Москва7 окт Вести.Резкое похудение может привести к проблемам с сердцем. Об этом предупредила врач-диетолог Марият Мухина.

В беседе с NEWS.ru она отметила, что при снижении веса происходит энергетический дефицит калорий. Как пояснила эксперт, организм начинает расщеплять жиры и белки, теряя не только жир, но и мышцы.

Экстремальное похудение опасно для сердца... Особенно опасно разрушение сердечной мышцы, что может привести к кардиомиопатии - ее ослаблению, утолщению или жесткости. Это нарушает снабжение органов кислородом и может вызвать сердечную недостаточность сказала Мухина

Врач добавила, что хроническое недоедание может привести к орторексии. Это, предупредила Мухина, является прямым путем к развитию или обострению ряда заболеваний.

Ранее диетолог Софья Елиашевич назвала причины появления лишнего веса осенью. По словам эксперта, в холодную погоду у людей возникает желание съесть что-то жирное и сытное, а также снижается активность.