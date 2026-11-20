Москва20 ноя Вести.Анализ крови на магний не дает достоверной оценки его содержания в организме, более информативным способом диагностики может быть специальная анкета, учитывающая симптомы и жалобы пациента.

Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель Экспертного центра Клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Ирина Тарасова.

По ее словам, самочувствие человека оценивают до начала приема магния и после него, чтобы определить, есть ли положительная динамика.

Навязывают нам, что существует анализ крови по магнию, но на самом деле он не результативный тест. Самая лучшая диагностика магния – это заполнить анкету. Есть специфические симптомы и жалобы, которые это отражают. И в принципе по анкете до использования. И после мы видим, есть ли динамика, реально есть ли помощь в этом. Плюс, существует редкий окклюзионный тест, который помогает отразить сосудистую стенку, насколько она расслабляется от того, что мы добавили этот микроэлемент объяснила Тарасова

Эксперт также рассказала о минусах приема магния для кишечника.