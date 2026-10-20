Эндокринолог рассказала, как контролировать уровень глюкозы в крови Врач: прогулка после еды помогает контролировать уровень сахара в крови

Москва20 окт Вести.Прогулки после еды и последовательность употребления продуктов могут влиять на уровень глюкозы в крови. Об этом ИС "Вести" заявила врач-эндокринолог, руководитель Экспертного центра Клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Ирина Тарасова.

По ее словам, начинать прием пищи рекомендуется с овощей, затем переходить к белковым продуктам и только после этого есть углеводы.

Первое правило – поел, походил. Второе – водород как самая маленькая молекула, которая снижает сахар. Потому что, когда мы пьем водородную воду, она тоже регулирует нам норматив сахара. Подобрать своих людей, свои продукты, научиться питаться от перемены мест слагаемых, то есть когда мы начинаем с салата зеленого, переходим к белкам и только в конце углеводы, на выходе глюкоза тоже разная пояснила Тарасова

Врач также рассказала о том, как на уровень сахара в крови влияет общение с разными людьми.