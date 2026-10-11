Москва11 окт Вести.Врач-диетолог, терапевт, заведующая дневным стационаром "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова поделилась с ИС "Вести" как внедрить привычку по снижению употребления сахаросодержащей продукции.

Первым делом диетолог рекомендует смотреть на состав продуктов и выбирать более простые.

Во-первых, в целом стараться ограничивать добавленный сахар, то есть вы правы чем сложнее состав в продукте, тем больше вероятность, что там будет что-то неполезное, как минимум, для вашего здоровья. Поэтому лучше выбирать максимально простые продукты. Например, альтернативой сладостям и йогуртам там или, например, каким-то молочным продуктам с содержанием сахара и фруктовыми вкусами могут быть натуральные йогурты и кисломолочные продукты с добавлением ягод. Например, свежезамороженных, если мы говорим о сезонности. Если мы говорим о напитках, то выбирать напитки без содержания сахара. Да, их полезность тоже можно долго обсуждать, но выбирая что-то с сахаром и что-то без сахара, ну, очевидно, хотя бы смотреть в сторону без сахара заявила врач

Также Залетова порекомендовала учиться находить удовольствие не только при приеме пищи.

Более важный (аспект – прим. ред.) на самом деле, даже, чем любовь к сахару — это то, что очень часто еда является единственным источником удовольствия в отсутствие каких-то других значимых, да, вливателей дофамина, так скажем. А именно поэтому нужно учиться находить удовольствие не только в еде. Потому что отнять у человека единственное удовольствие — не дать ничего взамен — достаточно жестоко и, как правило, не сработает добавила она

Ранее Залетова назвала 2 проблемы, мешающие людям вести здоровый образ жизни. По ее мнению – это разрозненность информации и сформировавшиеся неправильные пищевые привычки.