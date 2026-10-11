Москва11 окт Вести.Врач-диетолог, терапевт, заведующая дневным стационаром "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова выделила 2 глобальные причины, которые мешают жителям России вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). Об этом она рассказала ИС "Вести".

Первая - разрозненная информация от мнимых специалистов и отказ от консультации врача по вопросу ЗОЖ.

Первая — очень расплывчатые границы про то, что такое здоровое питание, потому что… кто-то говорит о том, что нужно ограничивать углеводы, кто-то больше белка, кто-то больше жира, нужны витамины, не нужны витамины. Сейчас информация, она достаточно разрозненная именно в "немедицинских специалистах". Если же мы говорим о медицинских специалистах, то все-таки у нас существуют четкие рекомендации: сколько, когда и что нужно давать в конкретной ситуации. Но не все обращаются именно к медицинскому специалисту, и в этом, конечно, большая проблема, потому что очень часто человек путается просто в попытках вести этот здоровый образ жизни просто банально не понимая, как заявила специалист

Второй крупной причиной диетолог выделила формирование неправильных пищевых привычек.

Вторая причина — это, собственно, в целом привычки в питании. Не у всех, к сожалению, формируются здоровые пищевые привычки. Это связано и с питанием в семье, и в целом, например, с подростковым и ранним юным периодом, когда питание достаточно хаотичное и когда нет информации, ну, и в целом понимания, зачем это нужно, потому что не всегда в 16—20 лет думаешь о том, какое твое будет здоровье через 20 лет. Именно питание во многом его определяет, то есть, по сути… нету достаточного образования в этой области и достаточной мотивации. И люди задумываются о здоровой жизни и питании только тогда, когда их отсутствие уже серьезно повлияло на их здоровье, а не до того добавила она

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