В России планируют увеличить количество людей, ведущих ЗОЖ Голикова: к 2030 году планируется увеличить долю людей, ведущих ЗОЖ

Москва7 окт Вести.К 2030 году число людей, которые ведут здоровый образ жизни, планируется увеличить. Это одна из целей правительства, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в видеообращении к участникам IV Международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка"​​​.

Она отметила, что большей части граждан предоставят рекомендации и разработают для них индивидуальные программы по ведению ЗОЖ.

Наша цель – увеличить к 2030 году долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, охватить не менее 60% граждан с факторами риска углубленным консультированием в Центрах здоровья сказала Голикова

IV Международный конгресс "Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка" проходит в Москве с 7 по 9 октября 2026 года. Мероприятие объединяет специалистов из регионов России и других стран для обсуждения избытка веса и метаболического здоровья.

Ранее ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко сообщил, что регулярная проверка здоровья и ЗОЖ позволят дожить до 120 лет.