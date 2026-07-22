Москва22 июл Вести.Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему налоговых, страховых и сервисных поощрений для граждан, которые ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ). Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.

По замыслу Миронова, подтверждать приверженность ЗОЖ россияне могли бы с помощью регулярной диспансеризации и данных персональных носимых гаджетов (смарт-часов и фитнес-трекеров). Для этого депутат предлагает расширить запущенный в 2023 году пилотный проект "Персональные медицинские помощники" на все население страны, предоставив гражданам возможность добровольно интегрировать свои устройства через раздел "Мое здоровье" на портале "Госуслуги".

Инициатива была сформирована по итогам встречи Миронова со спортивным врачом и медицинским блогером Антоном Епифановым. В настоящее время профильные специалисты фракции уже приступили к подготовке соответствующих законодательных документов.