Голикова: каждый десятый ребенок в мире страдает от ожирения

Голикова рассказала о распространенности ожирения среди детей в мире Голикова: каждый десятый ребенок в мире страдает от ожирения

Москва7 окт Вести.Примерно 10% детей в мире страдают от ожирения, а избыточная масса тела встречается у каждого пятого ребенка и подростка. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в видеообращении к участникам IV Международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка".

По ее словам, лишний вес представляет значительный риск для здоровья. Он может способствовать развитию различных заболеваний, которые негативно влияют на качество жизни и повышают вероятность преждевременной смерти, указала вице-премьер.

Детское ожирение затрагивает каждого десятого ребенка в мире, а каждый пятый ребенок и подросток имеет избыточный вес подчеркнула Голикова

Ранее педиатр объяснила, какие риски для здоровья несет лишний вес у детей. Специалист отметила, что ребенок с избыточной массой тела чаще страдает от болезней сердца и сосудов.