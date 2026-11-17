Каждый седьмой человек в мире страдает от ожирения, заявила ВОЗ ВОЗ: число взрослых людей с ожирением выросло вдвое с 1990 года

Москва17 ноя Вести.Каждый седьмой человек в мире страдает от ожирения, следует из пресс-релиза Всемирной организации здравоохранения, опубликованного на официальном сайте. Также отмечается, что в 2025 году лишний вес впервые стал самой распространенной формой нарушения питания среди людей в возрасте от 5 до 19 лет.

Сегодня более 1 миллиарда человек во всем мире живут с ожирением… Ожирением страдает каждый седьмой человек на планете. С 1990 года его распространенность среди взрослых увеличилась более чем вдвое, а среди подростков – в четыре раза говорится в пресс-релизе

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал ожирение одной из серьезных проблем современного здравоохранения. Он отметил, что число заболевших как среди взрослых, так и детей продолжает расти.

Академик РАН Дмитрий Никитюк, в свою очередь, предложил рассмотреть возможность бесплатного предоставления препаратов для лечения ожирения людям с инвалидностью. По его словам, расходы на длительную терапию могут стать для них серьезным препятствием.