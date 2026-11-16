Москва16 ноя Вести.Необходимо рассмотреть вопрос о бесплатном предоставлении инвалидам препаратов для лечения ожирения. Об этом сообщил ТАСС директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк.

Бесплатное лекарственное обеспечение может быть рассмотрено для определенных граждан, например, для инвалидов: финансовая нагрузка от покупки препаратов для снижения массы тела может быть серьезным препятствием для проведения длительной терапии отметил Никитюк

Кроме того, академик напомнил, что людям с особыми потребностями нужна не только психологическая поддержка, но и в некоторых случаях, например, диетологическая помощь.

Согласно исследованиям, люди с инвалидностью часто сталкиваются с ожирением из-за ограничений подвижности. Также социальная изоляция нередко становится источником хронического стресса, который провоцирует нерациональное пищевое поведение.