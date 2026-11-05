Москва5 нояВести.Количество случаев ожирения у российских мужчин возросло в 1,6 раза за последние 30 лет. Об этом сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Дмитрий Никитюк в комментарии ТАСС.
Частота ожирения у мужчин увеличилась в 1,6 разасказал эксперт
В то же время академик обратил внимание, что частота избыточной массы тела за этот же период выросла у мужчин в полтора раза, у женщин — в 1,2 раза.
Согласно статистике Министерства здравоохранения России, в 2025 году официально зарегистрированы 3,7 млн пациентов с ожирением, в том числе 700 тыс. детей. В то же время в ведомстве обращали внимание, что реальное число россиян с этим заболеванием может быть выше, поскольку не все обращаются за медпомощью.
В настоящее время самые высокие показатели распространенности ожирения среди взрослого населения России зафиксированы в Еврейской автономной области.