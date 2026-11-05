Академик Никитюк: за 30 лет частота ожирения мужчин в РФ выросла в 1,6 раза

Академик РАН: число случаев ожирения мужчин в РФ выросло в 1,6 раза за 30 лет Академик Никитюк: за 30 лет частота ожирения мужчин в РФ выросла в 1,6 раза

Москва5 ноя Вести.Количество случаев ожирения у российских мужчин возросло в 1,6 раза за последние 30 лет. Об этом сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Дмитрий Никитюк в комментарии ТАСС.

Частота ожирения у мужчин увеличилась в 1,6 раза сказал эксперт

В то же время академик обратил внимание, что частота избыточной массы тела за этот же период выросла у мужчин в полтора раза, у женщин — в 1,2 раза.

Согласно статистике Министерства здравоохранения России, в 2025 году официально зарегистрированы 3,7 млн пациентов с ожирением, в том числе 700 тыс. детей. В то же время в ведомстве обращали внимание, что реальное число россиян с этим заболеванием может быть выше, поскольку не все обращаются за медпомощью.

В настоящее время самые высокие показатели распространенности ожирения среди взрослого населения России зафиксированы в Еврейской автономной области.