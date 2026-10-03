Онищенко назвал ожирение одной из проблем, которая угрожает россиянам Онищенко: ожирение наравне с диабетом угрожает россиянам

Москва3 окт Вести.Кроме диабета, который по заключению специалистов приобрел в России характер неинфекционной пандемии, здоровью россиян угрожает ожирение. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии РИА Новости.

Ожирение напрямую связано с эндокринологическими заболеваниями. Надо исходить из того, что любой человек, имеющий избыточный вес, он уже практически кандидат в диабет. А люди с ожирением - это та же самая проблема, потому что это нарушение эндокринного обмена человека пояснил академик

Онищенко также обратил внимание, что существует также острая проблема онкологических заболеваний, поскольку порядка трети из них вызваны вирусами.

Ранее сообщалось, что специалисты ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава России характеризуют ситуацию с диабетом в РФ как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек, в основном, прирост обеспечивает сахарный диабет II типа.