В России определен регион с самым высоким показателем ожирения Самый высокий показатель ожирения в России зафиксирован в ЕАО

Москва27 окт Вести.Самые высокие показатели распространенности ожирения среди взрослого населения России зафиксированы в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщил ТАСС директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

Самый низкий показатель [распространенности ожирения] на сегодня зафиксирован в Чукотском автономном округе. Это 6,6% взрослого населения. Самый высокий показатель в Еврейской автономной области - более 30% уточнил он

Согласно статистике Министерства здравоохранения России, в 2025 году официально зарегистрированы 3,7 млн пациентов с ожирением, в том числе 700 тыс. детей. В то же время в ведомстве обращали внимание, что реальное число россиян с этим заболеванием может быть выше, поскольку не все обращаются за медпомощью.

Никитюк ранее отмечал, что каждый десятый российский школьник страдает от алиментарного ожирения или избыточной массы тела. Такие же проблемы характерны почти 63% россиян. При этом распространенность непосредственно ожирения среди взрослого населения составляет 23,7%.

Ранее сообщалось, что волгоградские ученые разработали новый препарат в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения.