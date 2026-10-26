Российские ученые разработали таблетки от диабета и ожирения Волгоградские ученые создали капсулы против диабета и ожирения

Москва26 окт Вести.Волгоградские ученые разработали новый препарат в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения и приступили к его клиническим испытаниям. Об этом рассказал проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Денис Бабков агентству РИА Новости.

"Дипиарон" - это препарат в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения с новым механизмом действия сказал ученый

По его словам, в отличие от "Оземпика", который имитирует действие гормона ГПП-1, новая разработка воздействует на рецептор GPR119 и стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, помогающих регулировать уровень сахара в крови.

Бабков уточнил, что в экспериментах на животных препарат также показал способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.

Разработчики отмечают, что ученые в разных странах ранее пытались создать препарат с таким же механизмом действия, однако сталкивались с проблемой попадания действующего вещества в кровоток, что вызывало нежелательные реакции. Волгоградским специалистам удалось добиться того, чтобы препарат действовал непосредственно в кишечнике и практически не попадал в системный кровоток, снижая риск негативных последствий.

Еще одним преимуществом "Дипиарона" называют форму выпуска: препарат планируется производить в капсулах, тогда как многие средства для лечения диабета и ожирения выпускаются в виде инъекций, что не всегда удобно для пациентов.

По словам Бабкова, лабораторные испытания показали, что "Дипиарон" не токсичен для клеток печени и сердца. Однако его безопасность окончательно подтвердят только клинические исследования.

Препарат уже прошел первую фазу испытаний. Во второй фазе, разрешение на которую получили в июле, его проверят на 308 пациентах с диабетом второго типа: оценят эффективность снижения сахара и подберут дозировки. При успешных результатах "Дипиарон" может выйти на рынок не раньше 2028 года.