KP.RU: препараты для похудения оказались в тройке самых продаваемых в России

Препараты для похудения названы самыми продаваемыми в России KP.RU: препараты для похудения оказались в тройке самых продаваемых в России

Москва1 окт Вести.На сегодняшний день в первой тройке самых продаваемых в России лекарств – препараты класса GLP-1. Об этом пишет издание KP.RU со ссылкой на аналитика фармрынка, директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова.

Речь идет о препаратах, предназначенных для борьбы с лишним весом. Глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1 или GLP-1) – естественный гормон, который вырабатывается в кишечнике в ответ на прием пищи. В организме человека GLP-1 выступает в роли многофункционального регулятора.

По данным за январь-август 2026 года это (речь о препаратах GLP-1. – Прим. ред.) абсолютные лидеры российской фармрозницы сказал Беспалов

По словам эксперта, данные препараты по объемам продаж в денежном выражении занимают 3,8% рынка. Данный показатель он назвал колоссальной долей.

Собеседник журналистов утвердительно ответил на вопрос о том, обсуждают ли российские производители "уколов стройности" тот факт, что их препараты "бессильны у части пациентов". Эксперт заявил, что пока такая проблема "точно не на первом месте. Беспалов добавил, что спрос на препараты для избавления от лишнего веса в настоящее время является огромным, и производители заняты задачей покрывать спрос.

Вместе с тем Беспалов считает, что в ближайшие три-пять лет у российских производителей встанет вопрос повышения эффективности таких препаратов.

По его прогнозу, в ближайшей перспективе фармрынок будет очень серьезно меняться за счет новых разработок, которые будут учитывать индивидуальные особенности организма.

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