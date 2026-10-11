Москва11 окт Вести.Орловская и Еврейская автономная области (ЕАО), а также Республика Коми являются регионами, где в сентябре был зафиксирован самый высокий процент распространенности курения табака среди совершеннолетнего населения, прошедшего диспансеризацию. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РФ, которые приводит ТАСС.

Так, в Орловской области показатель достиг 58,48% по соотношению выявления факторов риска курения табака к общему количеству граждан, прошедших диспансеризацию. На территории Еврейской автономной области показатель достиг 37,11%, а в Коми - 28,1% говорится в публикации

Кроме того, в ряде регионов показатель за месяц фиксируется ниже 10%. В частности, в Дагестане эта цифра составила 8,81%, в Ингушетии — 5,94%, в Краснодарском крае — 4,51% и в Чечне — 0,28%.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал курение одним из главных врагов долголетия.