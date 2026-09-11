В Чечне, Ингушетии и Дагестане меньше всего пьют алкоголь в России

Стали известны самые трезвые регионы России В Чечне, Ингушетии и Дагестане меньше всего пьют алкоголь в России

Москва11 сен Вести.Жители Чечни, Ингушетии и Дагестана меньше всего употребляют алкоголь, эти республики возглавили десятку самых трезвых регионов России, следует из данных Минздрава РФ, которые имеются у РИА Новости.

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября​​​.

За август 2026 года показатель потребления алкогольной продукции в Чечне составил 0,02 литра этанола на душу населения. В Ингушетия и Дагестан - 0,61 литра и 0,88 литра соответственно говорится в документе ведомства

В десятке малопьющих регионов – остальные республики Северного Кавказа, а также Ставрополье, Тува, Москва и Ростовская область.