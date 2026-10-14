Москва14 окт Вести.Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России, передает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

За сентябрь 2026 года процент курящих в Чечне составил 0,28%, в Краснодарском крае - 4,51%, а в Ингушетии - 5,94% следует из информации ведомства

Мало курят в Туве, Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Северной Осетии, Мордовии, Чувашии. Процент жителей, использующих сигареты в этих регионах, находится в пределах десяти.

Ранее стали известны самые курящие регионы страны - это Орловская и Еврейская автономная области, Республика Коми.