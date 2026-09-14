Минздрав: Чечня, Кубань и Ингушетия стали самыми некурящими регионами в России

Стали известны самые некурящие регионы России Минздрав: Чечня, Кубань и Ингушетия стали самыми некурящими регионами в России

Москва14 сен Вести.Чечня, Краснодарский край и Ингушетия являются самыми некурящими регионами России. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РФ, которые приводит РИА Новости.

Согласно данным ведомства за август, доля курящих в Чечне составила 0,32%. Самые низкие показатели также отмечались в Краснодарском крае, Ингушетии и Дагестане, там они составили 4,4%, 5,97% и 8,81%, соответственно говорится в публикации

В рейтинг самых некурящих регионов также попали Северная Осетия-Алания (10,2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (10,48%) и Мордовия (10,5%).

Ранее сообщалось, что жители Чечни, Ингушетии и Дагестана меньше всего употребляют алкоголь, эти республики возглавили десятку самых трезвых регионов России.