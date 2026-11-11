Онищенко назвал Дагестан, Ингушетию и Чечню лидерами по рождаемости в РФ

Онищенко рассказал о регионах России с самой высокой рождаемостью Онищенко назвал Дагестан, Ингушетию и Чечню лидерами по рождаемости в РФ

Москва11 ноя Вести.Дагестан, Ингушетия и Чечня лидируют по рождаемости в России. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что хорошие результаты по рождаемости также зафиксированы в Москве.

Дагестан, Ингушетия и Чечня - регионы с устойчивыми показателями рождаемости сказал Онищенко

Ранее академик рассказал, что у мужчин способность стать отцом сохраняется практически до 90 лет, а у женщин в исключительных случаях возможность зачатия остается вплоть до 60 лет.

В сентябре стало известно, что в России за 15 лет почти в четыре раза сократилось число зарегистрированных индуцированных абортов.