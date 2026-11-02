Москва2 ноя Вести.Академик РАН Геннадий Онищенко одобрил инициативу ВЦИОМ о пересмотре возрастных границ молодежи в России с увеличением верхнего порога до 40 лет. В интервью NEWS.ru он отметил, что со времен Великой Отечественной войны продолжительность жизни россиян выросла почти вдвое, что позволяет людям дольше сохранять высокую работоспособность и активность.

Это правильная констатация тех изменений, которых мы достигаем в продолжительности жизни. Мы говорим об активном долголетии, когда сохраняем здоровье прежде всего благодаря базовым условиям: обеспечение качественной водой и питанием, создание условий для нормального быта сказал Онищенко

Ранее директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявлял, что возрастная граница молодежи в РФ может быть сдвинута до 40 лет из-за того, что люди стали дольше ощущать себя молодыми.