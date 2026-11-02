ВЦИОМ: в России могут увеличить возраст молодежи до 40 лет

ВЦИОМ допустил, что в России могут повысить возраст молодежи ВЦИОМ: в России могут увеличить возраст молодежи до 40 лет

Москва2 ноя Вести.Возрастная граница молодежи в России может сдвинуться до 40 лет из-за того, что люди стали дольше ощущать себя молодыми. Таким мнением поделился директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В беседе с РИА Новости он отметил серьезные изменения в представлениях о возрасте молодежи, которые произошли за последние 15 лет. Изменилась культура, медицина, люди стали активнее заниматься спортом.

Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи сказал Федоров

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что возраст молодежи можно поднять до 40 лет, поскольку сейчас состояние здоровья людей позволяет им дольше сохранять работоспособность. Он добавил, что в современном мире человек дольше поддерживает умственную и физическую активность.