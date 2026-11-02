Бессараб: в РФ не будут проводить пенсионную реформу в ближайшие 15-20 лет

В ГД оценили вероятность проведения пенсионной реформы в ближайшие 15-20 лет Бессараб: в РФ не будут проводить пенсионную реформу в ближайшие 15-20 лет

Москва2 ноя Вести.Проведение пенсионной реформы в России не планируется в ближайшие 15-20 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Политик обратила внимание, что инициатива о повышении возраста молодежи не связана с пенсионной реформой.

Она [пенсионная реформа] еще даже не закончилась. До 2028 года у нас идет переходный период, меняется пенсионный возраст. После этого, в ближайшие 15–20 лет, абсолютно точно никаких существенных сдвигов в части возраста получения пенсии не планируется сказала Бессараб

Она добавила, что в Госдуме в настоящий момент не ведется обсуждение этого вопроса.

Ранее директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал, что возрастная граница молодежи в России может сдвинуться до 40 лет. По его словам, это связано с тем, что люди стали дольше ощущать себя молодыми.