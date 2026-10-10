Москва10 октВести.Максимальная продолжительность человеческой жизни в настоящее время составляет около 120–125 лет, несмотря на достижения современной медицины. Об этом заявил академик Российской академии наук, ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов.
Во время лекции на фестивале "Наука 0+" ученый отметил, что за последнее столетие человечеству удалось значительно увеличить среднюю продолжительность жизни. Однако существенно повысить предельный возраст пока не получается.
Все равно мы упираемся в пределы, дольше 120-125 лет прожить еще никому не удавалось ни тысячи лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот жесказал Лукьянов
При этом увеличение числа прожитых лет часто сопровождается проблемами со здоровьем. В частности, Лукьянов заявил, что деменцией страдает около половины людей старше 80 лет.
Поэтому, по словам академик, современная наука работает не только над продлением жизни, но и над ее качеством в пожилом возрасте. Лукьянов также подчеркнул, что верит в естественные механизмы восстановления, которыми обладают живые организмы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что средняя продолжительность жизни вернулась к показателям 2023 года и составляет 73,3 года. При этом смертность от деменции увеличилась втрое, плюс резко выросло распространение депрессивных и тревожных расстройств.