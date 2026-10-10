Москва10 окт Вести.Максимальная продолжительность человеческой жизни в настоящее время составляет около 120–125 лет, несмотря на достижения современной медицины. Об этом заявил академик Российской академии наук, ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов.

Во время лекции на фестивале "Наука 0+" ученый отметил, что за последнее столетие человечеству удалось значительно увеличить среднюю продолжительность жизни. Однако существенно повысить предельный возраст пока не получается.

Все равно мы упираемся в пределы, дольше 120-125 лет прожить еще никому не удавалось ни тысячи лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот же сказал Лукьянов

При этом увеличение числа прожитых лет часто сопровождается проблемами со здоровьем. В частности, Лукьянов заявил, что деменцией страдает около половины людей старше 80 лет.

Поэтому, по словам академик, современная наука работает не только над продлением жизни, но и над ее качеством в пожилом возрасте. Лукьянов также подчеркнул, что верит в естественные механизмы восстановления, которыми обладают живые организмы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что средняя продолжительность жизни вернулась к показателям 2023 года и составляет 73,3 года. При этом смертность от деменции увеличилась втрое, плюс резко выросло распространение депрессивных и тревожных расстройств.