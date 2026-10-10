Москва10 окт Вести.Гена бессмертия не существует. Такое заявление на фестивале "Наука 0+" сделал ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов. По его словам, нет такого гена, который можно было встроить в организм для обеспечения жизни без ограничения.

Слова Лукьянова с фестиваля "Наука 0+" приводит ТАСС.

Нет гена бессмертия. Есть, скорее, гены смерти отметил ученый

По его словам, некоторые организмы просто утратили ген смерти, "потому что ими и так питаются, они долго не живут". К таким организмам относятся голые землекопы или аксолотль.

Нельзя просто внедрить какой-либо ген в организм человека, добавил Лукьянов.

Это как с лечением стволовыми клетками нервной системы. Вы можете туда их класть сколько угодно, но вы их научите, куда встроиться пояснил Лукьянов

Академик пояснил, что гены работают в очень сложных цепочках. И еще нужно найти те вещества, которые заставят тот или иной спящий ген в ДНК работать.

Фестиваль "Наука 0+" - ключевое событие Десятилетия науки и технологий в России, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. На 300 площадках Москвы в рамках фестиваля с 9 по 11 октября проходит более 10 000 мероприятий.