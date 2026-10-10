Академик РАН рассказал, как продлить жизнь животных Академик РАН Лукьянов: животным можно продлить жизнь изменением генов

Москва10 окт Вести.Жизнь животных можно продлить в разы, если выключить работу определенных генов в их организмах, заявил на фестивале "Наука 0+" академик Российской академии наук, ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов.

Он подчеркнул, что науке известны виды животных и растений, которые не стареют в течение сотен лет, и высказал мнение, что за механизмом старения стоит некая "программа".

Оказывается, что у простых животных удается, испортив работу определенного гена, – рецептора к инсулину или аналогов – существенно увеличить продолжительность жизни. В разы поделился Лукьянов

В то же время не существует "гена бессмертия", который бы можно было встроить в тело человека, добавил он.

Нет гена бессмертия. Есть, скорее, гены смерти. И некоторые организмы их потеряли, потому что ими и так питаются, они долго не живут сказал академик

Ранее Сергей Лукьянов заявил, что науке пока не удается повысить максимальную продолжительность человеческой жизни, несмотря на достижения современной медицины.