Москва10 окт Вести.Участие детей в международном фестивале "Наука 0+" мотивирует ребят интересоваться в будущем инженерными и естественно-научными специальностями. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков на полях мероприятия в Москве.

Количество детей, школьников, которые приходят сюда, приходят на другие площадки в других городах, в других странах растет с каждым годом. Это самое главное, это то, для чего фестиваль и делается, чтобы ребята маленькие видели, что наука – это красиво, наука – это современно, это модно, это наше будущее сказал он

С 9 по 11 октября в Москве открыт международный фестиваль "Наука 0+". Программа охватывает свыше 10 тысяч мероприятий, среди которых заявлены выставки, лекции от ученых, мастер-классы и научные шоу. Космос стал главной темой фестиваля неслучайно, так как 65 лет назад полет Юрия Гагарина открыл человеку дорогу к звездам.

В течение трех дней "Наука 0+" пройдет на 300 площадках в Москве. Центральными станут Московский университет, Дворец пионеров на Воробьевых горах, парк "Зарядье" и музей "Атом".