Астрофизик Черепащук назвал пути для путешествий по Вселенной Астрофизик Черепащук: путешествовать во Вселенной помогут кротовые норы

Москва11 окт Вести.Человечество сможет путешествовать по Вселенной и перемещаться в другие миры с помощью кротовых нор. Эти космические объекты работают как естественные коридоры, рассказал на фестивале "Наука 0+" научный руководитель Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ имени М. В. Ломоносова (ГАИШ МГУ) Анатолий Черепащук.

На поиск кротовых нор нацелены будущие российские космические эксперименты, отметил астрофизик. По его мнению, кротовые норы могут быть открыты с помощью астрофизических наблюдений в ближайшие полвека, добавляет ТАСС.

Чтобы попасть в другую Вселенную - не просто в пространстве, а в пространстве-времени, - надо двигаться со скоростью больше, чем скорость света, что запрещено законами физики обращает внимание на физические ограничения Черепащук

Но, продолжает российский астрофизик, если есть кротовая нора между двумя Вселенными, то по ней можно попасть из Вселенной одной в другую.

Так говорит теория уточнил российский астрофизик

Анатолий Черепащук также предположил, что наблюдаемые в нашей Вселенной черные дыры из другой Вселенной будут выглядеть как "черные дыры наизнанку".

10 октября на международном фестивале "Наука 0+" был организовал телемост с бортом Международной космической станции. В ходе общения космонавт Сергей Тетерятников рассказал, какую музыку слушают на МКС, а Анна Кикина поведала, в каком месте на орбитальной станции она чувствует себя максимально уютно.