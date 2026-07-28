Москва28 июл Вести.Ученые предположили, что внеземная цивилизация могла построить гигантские энергетические структуры, так называемые сферы Дайсона, не вокруг звезды, как обычно предполагается, а вокруг сверхмассивной черной дыры, чтобы использовать ее колоссальное излучение. Какие физические наблюдаемые признаки могли бы выдать такое сооружение? С исследованием астрофизиков из Центра внеземного разума штата Пенсильвания (PSETI) ознакомился МК.RU.

Если какая-то форма жизни захочет извлечь максимально возможный энергетический градиент, она естественным образом окажется именно там, в центре галактики. Черные дыры славятся тем, что "засасывают" все поблизости, гипотетическая сфера Дайсона не пересекала бы горизонт событий, а располагалась бы на безопасном расстоянии — примерно в парсеке (около трех световых лет) от черной дыры рассказывает сотрудница PSETI Оливия Кертис

Самая захватывающая идея астрофизиков заключается в том, что вместо передачи данных по радио или лазерам, сверхразвитая цивилизация могла бы просто физически пересылать жесткие диски с информацией. Из-за гигантских расстояний такой способ передачи данных оказался бы быстрее, чем любая беспроводная коммуникация, а периодические всплески, возникающие при выравнивании орбит, могли бы быть зафиксированы как аномалии в инфракрасном спектре или данных телескопа.

Кертис подозревает, что в этих данных могут быть скрыты "сбои", которые современные алгоритмы обработки просто сглаживают, потому что они настроены на получение чистого изображения, а не на поиск аномалий. Теперь команда PSETI намерена пересмотреть эти архивы с новой оптикой, чтобы обнаружить вероятные свидетельства существования сфер Дайсона.