Москва25 июн Вести.Международная группа астрономов под руководством специалистов Оксфордского университета обнаружила две редкие экзопланеты-гиганта с чрезвычайно низкой плотностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Речь идет о планетах TOI-791 b и TOI-791 c, которые по размерам сопоставимы с Юпитером, однако отличаются необычайно малой плотностью. По данным исследователей, этот показатель оказался даже ниже, чем у сахарной ваты, плотность которой составляет около 0,05 грамма на кубический сантиметр.

Экзопланеты вращаются вокруг звезды спектрального класса F7, расположенной примерно в 1,1 тысячи световых лет от Земли. Ученые относят их к категории так называемых "суперпухлых" планет – крайне редких объектов с огромными размерами и очень разреженной структурой.

Открытие стало возможным благодаря многолетним наблюдениям с использованием телескопа ASTEP, расположенного в Антарктиде. Уникальные условия полярной ночи позволяют вести непрерывные наблюдения за звездным небом в течение длительного времени, что помогает фиксировать редкие транзиты экзопланет.

Исследователи также установили, что обе планеты находятся в редком орбитальном резонансе 5:3. Это означает, что за время пяти оборотов внутренней планеты вокруг звезды внешняя успевает совершить три оборота. Взаимное гравитационное воздействие объектов позволило ученым более точно определить их массу и характеристики.

Авторы работы предполагают, что обе экзопланеты сформировались из одного протопланетного облака газа и пыли вокруг молодой звезды. В дальнейшем ученые планируют изучить состав их атмосфер с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", что поможет лучше понять происхождение и эволюцию подобных необычных миров.