Москва5 апр Вести.Космическая обсерватория "Спектр-М" займется поиском следов воды и молекул-пребиотиков во Вселенной, заявили в НПО им. Лавочкина в интервью ТАСС.

Поиск жизни в миллиметровом диапазоне волн, производимый в рамках научной программы "Спектра-М", состоит из двух частей.

Первая часть - поиск следов воды и излучения от сложных молекул и органических соединений в областях, где формируются звезды и планетные системы.

Вторая часть - поиск молекул-пребиотиков, которые могут служить строительными блоками для органических форм жизни.

И в первом, и во втором случае важную роль будут играть спектральные наблюдения с помощью "Спектра-М" в миллиметровом диапазоне длин волн пояснили в НПО им. Лавочкина

