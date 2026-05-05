У планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу У малой планеты 2002 XV.93 за Нептуном заметили признаки атмосферы

Москва5 мая Вести.Астрономы заметили признаки разряженной атмосферы у космического объекта 2002 XV.93, расположенного за орбитой Нептуна. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя группы ученых из Национальной астрономической обсерватории Японии Ко Аримацу.

По его словам, диаметр объекта составляет всего около 500 километров. Он считается самым маленьким небесным телом в Солнечной системе и имеет атмосферу, удерживаемую гравитацией.

Это меняет наше представление о малых мирах в Солнечной системе, не только за пределами Нептуна считает Аримацу

Открытие способно доказать, что атмосфера может присутствовать не только на больших планетах и спутниктах, заметил исследователь. Согласно проведенной работе, малая планета обладает тонкой атмосферой, которая в 5-10 миллионов раз тоньше защитной атмосферы Земли.

Ранее немецкий Институт астрономии Общества Макса Планка выяснил, что экзопланета Куа'куа, похожая на Землю и более крупная, лишена атмосферы и покрыта базальтами вопреки ожиданиям.