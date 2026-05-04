Москва4 мая Вести.Экзопланета Куа'куа, которая на треть больше Земли по диаметру и вдвое с лишним тяжелее, лишена атмосферы и покрыта базальтами и другими горными породами. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Института астрономии Общества Макса Планка (MPIA) .

Ранее астрономы полагали, что одна из ближайших "суперземель" очень похожа на нашу планету. Но последние данные, полученные с космического телескопа "Джеймс Уэбб", свидетельствуют, что Куа'куа действительно полностью лишена атмосферы, а на ее поверхности присутствуют базальты, окрашенные в темный цвет.

Проведенные нами наблюдения указывают, что планета Куа'куа представляет собой темный, горячий и лишенный какого-либо покрова и атмосферы каменистый мир говорится в сообщении MPIA

Куа'куа (LHS 3844b) была открыта в 2018 году. Планета больше Земли в диаметре примерно на 30%, а по массе — в 2,2–2,4 раза. Она находится на расстоянии около полусотни световых лет от Земли.

Ранее британские СМИ сообщили о росте загадочных вибраций Земли, которые провоцируют проблемы со сном и звон в ушах.