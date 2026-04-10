Москва10 апр Вести.Десятилетняя девочка Каэла на своей странице в социальной сети обратилась к главе NASA Джареду Айзекману с просьбой официально признать Плутон девятой планетой Солнечной системы.

Как пишет издание The Times of India, девочка в своем обращении также перечислила несколько причин своего обращения по данному вопросу.

Он является частью нашей Солнечной системы и когда-то был планетой; Это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы быть настоящей планетой; Это могло бы сделать многих людей счастливыми написала Каэла

Повторяя свою просьбу, она добавила, что "возможно, это не ваш выбор, но если это так, пожалуйста ... сделайте это ... Я была бы очень, очень счастлива".

Каэла, мы изучаем этот вопрос ответил гендиректор NASA

Как известно, Плутон в 2006 году был классифицирован как карликовая планета и исключен из официального списка планет Солнечной системы.