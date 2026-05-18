ФБР подтвердило подлинность фото "пришельца с головой богомола" c Тайваня

Москва18 мая Вести.Сделанный в 2011 году на Тайване снимок "инопланетного богомола" вновь в центре внимания. Федеральное бюро расследований США признало подлинность снимка с существом, которое местные уфологи назвали инопланетянином.

Экспертам ФБР не удалось обнаружить на фотографии следов монтажа или какого-либо еще цифрового вмешательства. Но природа запечатленного на снимке изображения остается загадочной.

Снимок сделал в 2011 году Чэнь Юн Цян на берегу озера Цзя Мин на Тайване напоминает издание What's The Jam

На высоте трех тысяч метров над уровнем моря фотограф хотел снять пейзажи высокогорного водоема на камеру мобильного телефона. Через некоторое время он обнаружил на одном из снимков гигантскую полупрозрачную фигуру с головой, похожей на богомола. Оригинальный файл проанализировали специалисты ФБР, которые и сделали вывод о подлинности изображения. Это подлило масла в огонь дискуссий о существовании внеземных форм жизни. В США заявили о четырех формах инопланетной жизни.

Между тем скептики считают, что "инопланетянин" на фотографии возник либо из-за сбоя при работе памяти мобильного устройства, либо это изображение является "артефактом камеры".

Пентагон и ФБР ранее начали публикацию материалов из досье об НЛО – неопознанных летающих объектах. На одном из видео, которые рассекретил Пентагон, религиозные деятели США обнаружили херувима - некий объект, из центра которого исходили восемь лучей. Пока Пентагон опубликовал только 162 файла. Новые публикации будут осуществляться каждые несколько недель по мере их рассекречивания.