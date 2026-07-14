Москва14 июл Вести.Современная наука и уникальные космические наблюдения помогают объяснить природу загадочного космического рентгеновского излучения. Объяснения этому явлению дал астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ), профессор РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.

В интервью KP.RU он пояснил, что рентгеновское излучение возникает там, где рядом находятся две звезды. Одна из них обычная, как наше Солнце, а вторая не видна в оптическом диапазоне, но обладает сильным гравитационным полем.

Представьте, что есть звезда типа Солнца, а рядом с ней нейтронная звезда. И вот они вдвоем вращаются друг вокруг друга. В процессе движения и последующего падения веществ на поверхность нейтронной звезды, из-за трения и других физических процессов вещество разогревается до десятков и сотен миллионов градусов пояснил российский ученый

Подхваченное нейтронной звездой вещество с обычной звезды нагревается до невероятных температур. В результате раскаленное до сотни миллионов градусов вещество начинает излучать энергию в рентгеновском диапазоне. Так нейтронная звезда, компактный астрономический объект, который образуется в результате эволюции массивных звезд после их гибели при взрыве сверхновой, становится заметным для астрономов.

Существование нейтронных звезд было предсказано еще в 1934 году физиками-теоретиками Вальтером Бааде и Фрицом Цвикки. Но лишь в 1967 году аспирантка Джоселин Белл зафиксировала странный радиосигнал. Позже было установлено, что такой сигнал создавала быстро вращающаяся нейтронная звезда-пульсар. За это открытие в 1974 году Нобелевскую премию получил научный руководитель Джоселин Белл — Энтони Хьюиш.

Одна из нейтронных звезд образовалась буквально на глазах у астрономов. 23 февраля 1987 года была обнаружена сверхновая 1987А, вспыхнувшая в Большом Магеллановом Облаке – соседней карликовой галактике, спутнике Млечного Пути. Гибнущее во вспышке сверхновой светило (вернее, то, что от него осталось) превращается либо в черную дыру, либо в нейтронную звезду. В случае 1987А реализовался второй вариант. Нейтронная звезда – это небесное тело диаметром всего в несколько километров, которое при этом по массе сравнимо с Солнцем. Из-за чудовищной плотности и мощнейшего магнитного поля материя внутри такого объекта находится в состояниях, которые невозможно воспроизвести в земных лабораториях. Именно последним объясняется интерес физиков к этим объектам во Вселенной.