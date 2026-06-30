Москва30 июн Вести.Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского госуниверситета Сергей Язев в интервью ТАСС к Международному дню астероида назвал наиболее вероятную версию Тунгусского события, произошедшего 118 лет назад в районе Подкаменной Тунгуски.

По его словам, многолетние споры породили сотни гипотез, но детальный анализ указывает на одну из наиболее обоснованных. Так, на высоте 6–8 км произошел мощный взрыв, в результате которого фрагмент ледяного ядра кометы мгновенно превратился в облако водяного пара.

Именно этим объясняется отсутствие твердых обломков на земле. Язев подчеркнул, что придерживается данной версии.