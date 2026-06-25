Ученый Еманов: волна от землетрясений в Японии и Венесуэле пройдет по всей Земле

Ученый Еманов рассказал о последствиях землетрясений в Японии и Венесуэле Ученый Еманов: волна от землетрясений в Японии и Венесуэле пройдет по всей Земле

Москва25 июн Вести.Поверхностные сейсмические волны, возникшие после мощных землетрясений в Венесуэле и Японии, распространятся по всей поверхности Земли и могут несколько раз обогнуть планету. Об этом ТАСС сообщил директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, кандидат геолого-минералогических наук Алексей Еманов.

По словам ученого, каждое сильное землетрясение сопровождается возникновением поверхностных волн, которые распространяются вдоль земной коры подобно волнам на воде. В зависимости от мощности подземных толчков такие колебания способны преодолевать огромные расстояния.

Поверхностная волна пройдет от каждого из таких землетрясений. Возможно, что несколько раз вокруг земного шара обернется отметил Еманов

Эксперт также пояснил, что крупные землетрясения в отдельных регионах могут происходить с интервалом от 100 до 200 лет. По его словам, частота подобных событий зависит от строения земной коры, количества разломов и уровня их активности.

Серия мощных подземных толчков в Венесуэле была зафиксирована 24 июня. По данным властей страны, магнитуда двух основных землетрясений составила 7,2 и 7,5. В результате стихийного бедствия погибли не менее 32 человек, около 700 получили ранения. В ряде регионов были разрушены здания, а власти ввели режим чрезвычайного положения.

Утром 25 июня землетрясение произошло в Японии. Эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, сообщило национальное метеорологическое управление страны.