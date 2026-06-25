Профессор: здания в Венесуэле не спасла бы даже сейсмостойкость, как в Японии

Эксперт: дома в Венесуэле не уцелели бы от стихии даже при сейсмостойкости Профессор: здания в Венесуэле не спасла бы даже сейсмостойкость, как в Японии

Москва25 июн Вести.Сейсмостойкость домов не спасла бы Венесуэлу от плачевных последствий землетрясения, поскольку урон от стихии зависит от особенностей конкретного участка земной поверхности, объяснил ИС "Вести" профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

Он подчеркнул, что разрушения связаны не только с качеством строения. Если здание стоит на прочном основании, например, на скальном грунте, то оно выдерживает очень большие колебания, но если оно стоит на рыхлых породах, то колебания колоссально усиливаются, привел пример эксперт.

В Венесуэле трудно ожидать, что постройки будут очень качественно построены, как в Японии. Понятно, что страна бедная, ситуация там сложная, но, с другой стороны, не только от качества строительства зависят разрушения. Если, например, здание стоит на стыке различных структур, то смещение как раз происходит по таким стыкам… Если такого рода смещение произошло хоть в Японии, хоть где угодно, то сохранить такое здание невозможно пояснил Кулаков

При этом он добавил, что сейсмостойкость строений тоже имеет значение.

Это очень важно, поскольку все-таки убивают не землетрясения, а убивают строения. То есть, если вы живете в палатке, какое угодно сильное землетрясение не будет нести вам большого риска добавил он

Эксперт также обратил внимание, что Венесуэла находится в сейсмически активном районе: на стыке сразу трех литосферных плит. Нынешние землетрясения случились у границы Карибской и Южно-Американской плит. Обе они смещаются в западном направлении, но с разной скоростью. Поэтому и накапливается напряжение, которое высвобождается с помощью подземных толчков.

Эти процессы субдукции, которые там происходят в Карибском бассейне, они как бы подталкивают эту плиту, в результате чего она тоже деформируется. И с точки зрения тектоники это очень понятно и абсолютно ожидаемо, что такое событие должно было там произойти. Ну, опять же, я хочу сказать, что 7,4 [балла] — это, конечно, большое событие, но это не исключительное событие. Такого рода события происходят в мире достаточно часто резюмировал профессор

Две серии подземных толчков произошли на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга. Их разделили всего сорок секунд. По последним данным, число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 164, ранены более 900.

Ранее россиянка в Каракасе рассказала о последствиях стихийного бедствия.