Многие обрушившиеся в Венесуэле здания имели проблемы или были самостроем Причиной обрушения зданий в Венесуэле могли стать давние проблемы и самострой

Москва25 июн Вести.Значительное число зданий, пострадавших в результате недавних подземных толчков в Венесуэле были возведены без соблюдения установленных норм или имели структурные недостатки. Об этом сообщил венесуэльский инженер Николас Лабропоулос в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, некоторые из ныне рухнувших сооружений уже подвергались усилению в период с 1967 по 1969 год, что свидетельствовало о наличии у них более ранних повреждений.

Он напомнил, что около 60 лет назад, 29 июля 1967 года, Каракас пережил землетрясение магнитудой 6,5, которое привело к разрушению жилых домов, гибели более 220 человек и ранениям свыше 1,5 тысячи жителей.

Инженер также указал, что новые обрушившиеся здания, за редким исключением, не соответствовали актуальным строительным нормам.

Он подчеркнул, что в Венесуэле остро стоит проблема так называемого неформального жилья – домов, которые люди возводят самостоятельно, без привлечения архитекторов и официальной регистрации, порой используя ненадежные материалы.

Лабропоулос отметил, что, хотя в Венесуэле и во всей Латинской Америке действуют очень строгие гражданские нормы, контроль за их соблюдением не всегда осуществляется должным образом, особенно в отношении самовольных построек.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последней информации, не менее 188 человек погибли, 1520 получили ранения.