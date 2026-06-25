Эксперт объяснил, почему в Венесуэле произошло землетрясение, невиданное 200 лет Академик Гонсалес: двойное землетрясение в Венесуэле является редким феноменом

Москва25 июн Вести.Мощные подземные толчки, обрушившиеся на Венесуэлу, представляют собой уникальное сейсмическое явление. Как сообщил РИА Новости академик геологии почв и геоморфологии Университета Чили Хосе Гонсалес, такие двойные землетрясения случаются крайне редко — в этом регионе подобное фиксировалось лишь однажды, более двух столетий назад.

Это явление известно как сейсмический дуплет, в научной литературе встречаются записи о подобных редких событиях, когда сначала обычно происходит более слабое землетрясение, за которым следует более сильное, причем первое часто выступает предвестником второго отметил ученый

Гонсалес добавил, что обычный сценарий предполагает наличие основного толчка и последующих значительно более слабых афтершоков. В случае же дуплета оба явления имеют сопоставимую магнитуду.

Подобное событие произошло в 1812 году, два землетрясения в один день, в одном и том же районе добавил Гонсалес

По его словам, толчки пришлись на сложную тектоническую зону на границе Карибской и Южноамериканской плит. Их встречное движение вызывает трение и деформацию земной коры, порождая геологические разломы. Речь идет о взаимодействии двух активных структур — систем разломов Сан-Себастьян и Боконо, которые на протяжении всей истории Венесуэлы становились причиной значительных землетрясений.

По данным Геологической службы США, магнитуда первой серии толчков составила 7,2, второй — 7,5, после чего последовало еще около 30 подземных ударов. Жертвами стихии стали по меньшей мере 188 человек, 1520 получили ранения, 157 числятся пропавшими без вести, под завалами находятся более 200 человек. Разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, а Москва заявила о готовности оказать помощь Каракасу.