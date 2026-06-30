Неизвестная комета гибнет на Солнце Ученые ИКИ РАН сообщили о гибели неизвестной кометы на Солнце

Москва30 июн Вести.Случайно приблизившаяся к Солнцу комета погибает на ближайшей к Земле звезде. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. У кометы нет имени или номера в каталоге.

Ученые-астрономы сопроводили свой пост не только кадрами подхода кометы к Солнцу, но и строчками из романса "Любовь - волшебная страна" Эльдара Рязанова: "Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо"... Они отметили, что сейчас им "реально грустно".

На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета... Просто небольшой, никому до этого дня не известный камень, родившийся много миллиардов лет назад и в результате цепи нелепых совпадений заброшенный силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце говорится в сообщении ученых в Telegram

Отмечается, что комета вспыхнула за мгновение до гибели.

Ранее в лаборатории сообщали, что на Солнце распадается на куски пятно размером с Юпитер.