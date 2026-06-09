В ИКИ РАН сообщили о прохождении корональной дыры на Солнце в ближайшие 2-3 дня

В ближайшие 2-3 дня корональная дыра на Солнце будет повернута к Земле В ИКИ РАН сообщили о прохождении корональной дыры на Солнце в ближайшие 2-3 дня

Москва9 июн Вести.В ближайшие 2-3 дня очередная корональная дыра на Солнце будет повернута к Земле. об этом предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

В ближайшие 2-3 дня ожидается прохождение очередной корональной дыры (она уже видна на Солнце) говорится в сообщении

Прогноза по этому поводу пока нет.

В лаборатории добавили, что ситуация со вспышками на Солнце пока остается без изменений. Несмотря на то, что на поверхности звезды довольно много активных структур (протуберанцев, групп пятен), реальной активности почти нет. Высока вероятность вспышек уровня М, а вот вспышек высшего балла, скорее всего, не будет.