ИКИ РАН: на Солнце гигантское пятно распадается на куски

На Солнце распадается пятно размером с Юпитер ИКИ РАН: на Солнце гигантское пятно распадается на куски

Москва29 июн Вести.Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором виден распад крупного пятна на поверхности Солнца.

Монолитная структура размером больше, чем планета Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане говорится в описании к видео

Кроме того, на кадрах видно появление новой активной области к северу от солнечного экватора.

На Землю в данный момент смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году. Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат отметили ученые

Ранее ученые лаборатории ИКИ РАН описали надвигавшуюся на Землю магнитную бурю цитатой Джокера из фильма "Темный рыцарь".