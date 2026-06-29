Москва29 июнВести.Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором виден распад крупного пятна на поверхности Солнца.
Монолитная структура размером больше, чем планета Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океанеговорится в описании к видео
Кроме того, на кадрах видно появление новой активной области к северу от солнечного экватора.
На Землю в данный момент смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году. Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчатотметили ученые
Ранее ученые лаборатории ИКИ РАН описали надвигавшуюся на Землю магнитную бурю цитатой Джокера из фильма "Темный рыцарь".