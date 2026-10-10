Космонавт Прокопьев: на МКС рабочий день 8 часов, есть рабочие чаты и созвоны

Космонавт Прокопьев поведал об условия работы на МКС, рабочих чатах и созвонах Космонавт Прокопьев: на МКС рабочий день 8 часов, есть рабочие чаты и созвоны

Москва10 окт Вести.Рабочий день космонавта на Международной космической станции (МКС) ограничен восьмью часами с перерывом на обед. Об этом на Втором Глобальном цифровом форуме рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев. Он отметил, что часть рабочего времени уходит на совещания с центрами управления полетом, находящимися в разных странах.

Космонавт, который провел на МКС 567 дней, также ответил на вопрос о быте на орбитальной станции, сообщает РИА Новости. По его словам, день на орбите начинается с завтрака, умывания, а затем начинается совещание со всеми ЦУПами мира.

После того, как мы посовещались, определили, что делаем в этот день, какие-то моменты есть, обсудили, и приступаем к работе. Рабочий день космонавта длится 8 часов с перерывом на обед пояснил космонавт Роскосмоса

Прокопьев добавил, что общение космонавтов из разных стран продолжается и после возращения с орбиты на Землю. Для этого они продолжают использовать рабочие чаты.

Чаще всего мы общаемся, у нас сохраняются наши рабочие чаты. Друг друга поздравляем с днем рождения и так далее. В этом отношении у нас профессиональное сообщество, я бы сказал добавил он

10 октября также состоялся телемост с Международной космической станцией. Он связал космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва, который недавно принял на себя командование МКС, Анну Кикину и Сергея Тетерятникова с участниками московского форума "Наука 0+", собравшимися в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Анна Кикина призналась, что самым уютным уголком на космической станции является ее каюта.

После рабочего дня можно переодеться, прийти в норку свою, закрыть дверь. Здесь спокойно можно пообщаться с семьей по спутниковой телефонии, можно посмотреть фильм, можно просто сразу лечь спать пояснила Кикина

Российский космонавт пояснила, что также можно полюбоваться видом на Землю через иллюминаторы, которые есть в двух-трех каютах.

В видеообращении к Дню знаний Кикина и Андрей Федяев, который недавно вернулся на Землю на корабле Crew Dragon, обратили внимание школьников, что знания ведут в космос.